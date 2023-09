Přestože podle novináře Ondřeje Soukupa Ukrajince pravděpodobně nečeká lehká zima, jejich motivace odolávat už rok a půl dlouhé agresi se podle něj rozhodně nemění. "Samozřejmě, lidi to hrozně unavuje, nicméně ta nálada se nemění v tom smyslu, že by se objevovaly nápady typu: možná se s těmi Rusy pojďme domluvit," popisuje. Co se ale dle jeho slov určitě mění, je podpora ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. "Ta postupně klesala. Když ale vyhrajete volby s osmdesáti procenty, nemůžete to bez klesání vydržet," vysvětluje Soukup.

A jak vnímá výměnu ministra obrany Oleksije Reznikova, který rezignoval po korupčních skandálech resortu? Novinář oceňuje, že Reznikov byl výborný komunikátor a dodává, že dlouho zanedbávané korupční prostředí mohl jen těžko změnit. Nový šéf obrany Rustem Umerov tak podle něj přichází s jasným úkolem. "Nastupuje do určité míry jako čistič, jako člověk, který má tady ten Augiášův chlév vymést," předpovídá novinář.