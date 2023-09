Polská předvolební kampaň se s koncem prázdnin rozjela na plné obrátky. „Zdá se, že vládní strana Právo a spravedlnost (PiS) nemá ohledně způsobu vedení této kampaně žádné zábrany,“ říká v rozhovoru pro HN Tomasz Siemoniak, bývalý vicepremiér a ministr obrany ve vládách Donalda Tuska a jeden z lídrů dnes opoziční Občanské platformy, která bude 15. října usilovat o volební vítězství. Šestapadesátiletý Siemoniak vede kandidátku ve volebním kraji Opole na jihu Polska.

Polsko míří ke čtyřem procentům HDP na obranu. Masivní nákupy zbraní se zdají být jedním z hlavních témat vládní strany PiS v kampani. Jak je hodnotíte?

Prvních sedm let vlády PiS se modernizace prakticky nekonala. Teprve vypuknutí ruské invaze na Ukrajině v únoru 2022 vedlo k nákupní horečce. My jako největší opoziční strana jsme samozřejmě pro modernizaci armády a zvyšování výdajů, ale máme různé připomínky k průhlednosti procesu, jakým to probíhá, k financování a vlastně i k tomu, že kolem těchto nákupů není širší politická shoda. Bavíme se o částkách v řádech stovek miliard zlotých (jeden zlotý je podle kurzu ČNB 5,38 koruny – pozn. red.) a závazcích, které se potáhnou desítky let.

Zbývá vám ještě 90 % článku