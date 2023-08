Fotografie zatčených osob, které pořizuje policie, už dokázaly zničit leckterou politickou kariéru. Ovšem v případě bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, který se ve čtvrtek večer místního času dočkal svého prvního policejního snímku ve věznici v okrese Fulton ve státě Georgia, se snímek vězně číslo P01135809 okamžitě stal symbolem jeho předvolební kampaně. Píše to zpravodajský server BBC News.

Během několika minut od zveřejnění se fotka objevila na Trumpově webové stránce společně s prohlášením, že byl zatčen, přestože nespáchal žádný zločin. A během několika hodin už jeho oficiální kampaň prodávala trička s touto fotografií a nápisem: „NIKDY SE NEVZDÁVAT“. K dispozici jsou také hrnečky a nálepky.

Zároveň se tento policejní snímek okamžitě stal de facto fotografií roku – historickou fotkou, která bude navždy uložena ve veřejných záznamech a stane se buď symbolem rovnosti před zákonem, anebo jeho zneužívání, napsal list The New York Times. Je to absolutní připomínka prezidentského stylu bořícího veškeré normy, stejně jako této sociálními médii posedlé, rozpolcené éry.

„Je to naprosto bezprecedentní,“ řekl listu The New York Times Sean Wilentz, profesor americké historie na Princetonské univerzitě. „Ze všech milionů, možná miliard fotografií Donalda Trumpa by tato mohla být tou nejslavnější. Nebo nechvalně nejproslulejší.“

Na fotografii Donald Trump pózuje na obyčejném šedém pozadí, stejně jako další lidé obvinění společně s ním. Stejně jako u nich je jeho obličej shora nasvícený oslnivě bílým bleskem, který dopadá na jeho popelavě světlé vlasy jako reflektor.

Jako obvykle je oblečený v barvách americké vlajky: námořnicky modrý oblek, bílá košile, jasně červená kravata – ačkoli jeho typický odznáček s americkou vlajkou v klopě na snímku buď chybí, nebo není vidět.

Zpod obočí se mu dere neusměvavý pohled, oči má podivně podlité krví, čelo svraštělé, bradu staženou, jako by se chystal praštit do fotoaparátu. Obraz je strohý, zbavený vlajek a pompy, v nichž si Donald Trump při focení v Mar-a-Lago, Trump Tower nebo během svého funkčního období tolik liboval a kterými vyjadřoval svou moc a zlatavou záři úspěchu.

Jak poznamenávají komentátoři několika amerických listů, je jasné, že Donald Trump podobu svého policejního snímku pečlivě připravoval s členy své předvolební kampaně.

Trump má téměř jedinečný talent přitahovat pozornost. Snaží se této chvíle využít k tomu, aby zadusil své soupeře a oponenty tím, že je připraví o kyslík publicity, dodává BBC News. Úspěšně spojil své právní problémy se svou politickou kampaní – a z obojího udělal televizní reality show.