Rusko není normální stát, je to teroristická entita, v jejímž čele stojí válečný zločinec. Ukrajina nám ale nastavila zrcadlo, že jsou hodnoty, za které stojí za to bojovat. A celý Západ dostal šanci se probudit ze snu o věčném globalizovaném pokroku,“ hodnotí, co světu ukázala už rok a půl dlouhá ruská agrese na Ukrajině, historik ÚSTR Petr Hlaváček. Jak velkým nebezpečím je Rusko pro Evropu?