Nový biografický film Maestro o americkém hudebníkovi Leonardovi Bernsteinovi čelí po zveřejnění ukázky kritice. Herec Bradley Cooper, který je i režisérem snímku, hudebníka židovského původu ztvárnil s umělým nosem, který podle některých názorů vypadá jako z karikatury nacistické propagandy. Informoval o tom ve čtvrtek server The Times of Israel.

Producenti filmu, mezi kterými jsou společnosti známých režisérů Martina Scorseseho a Stevena Spielberga, se ke kritice, která zaznívá od herců i na sociálních sítích, zatím nevyjádřili. Samotná Bernsteinova rodina se herce zastala. „Je úplně v pořádku, když Cooper používá make-up, aby umocnil svůj vzhled. Jsme si jistí, že by s tím byl v pohodě i náš otec,“ napsali podle britské televizní stanice BBC v prohlášení hudebníkovy děti Jamie, Alexander a Nina Bernsteinovi.

Použití umělého nosu silně kritizovala britská herečka židovského původu Tracy-Ann Obermanová. Podle ní měl být Cooper schopen zahrát Bernsteina i bez nosní protézy. „Pokud to Bradley Cooper nedokáže jen silou svého herectví, tak ho neobsazujte a dejte roli židovskému herci,“ uvedla Obermanová. Poukázala na to, že v novém filmu Oppenheimer režiséra Christophera Nolana hrají role významných vědců židovského původu Roberta Oppenheimera a Alberta Einsteina také herci bez židovských kořenů.

Trailer k filmu Maestro

Kritiku film sklidil i od uživatelů sociálních sítí. Podle nich zvýraznění nosu navíc nepřiblížilo podobu herce opravdovému Bernsteinovi. „Opravdový Leonard Bernstein neměl komický nos jako Bradley Cooper v Maestru,“ cituje jednoho uživatele server The Times of Israel. Kritici se tak domnívají, že tvůrci filmu se spíše řídili stereotypem o tom, jak vypadají Židé, než snahou zobrazit světoznámého dirigenta co nejvěrohodněji. „Hollywood dal Bradleymu Cooperovi, který není Žid, roli, ve které hraje židovskou legendu Leonarda Bernsteina, a nasadil na něj nechutně přehnaný židovský nos,“ uvedla americká organizace proti diskriminaci StopAntisemitism.

Bernsteinova rodina však tvrdí, že slavný hudebník měl skutečně „pěkný, velký nos“, celou kauzu proto nechápe. „Jakékoli stížnosti na toto téma nám připadají především jako neupřímné pokusy podkopat Coopera, což je praxe, kterou jsme pozorovali už u našeho otce,“ napsali Bernsteinovy děti. Podle nich z Coopera vyzařuje úcta k člověku, kterého hraje, a nemůžou se dočkat, až celý svět tento film uvidí.

V polemice také zaznívá otázka, nakolik je správné, aby Žida hrál herec, který není židovského původu. Mnozí přitom poukazují na to, že některé dřívější praktiky používané v divadle či ve filmu, například ztvárnění černochů herci bílé pleti se začerněnou tváří, jsou dnes už považovány za nepřípustné.

Film Maestro bude mít světovou premiéru na filmovém festivalu v Benátkách v sobotu 2. září. Soutěží v něm o hlavní cenu – Zlatého lva. Snímek bude distribuovat streamovací platforma Netflix, kde bude dostupný od 20. prosince. Od 22. listopadu bude vyslán film i do kin.