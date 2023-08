První dva tanky Leopard 1 tento týden opustily Belgii a jsou na cestě na Ukrajinu, píší belgická média. Technika podle nich ovšem nepochází od belgické vlády, ale od neznámé země, která od soukromé společnosti OIP koupila celkem 50 těchto starších modelů tanků německé výroby.

„Tanky se nejprve přesunou do Německa a do Itálie, kde budou zmodernizovány a dostanou moderní zbraňové systémy. Následně zamíří na bojiště,“ řekl listu De Standaard šéf belgické firmy OIP Freddy Verslyus. Tanky pocházejí právě ze skladů této firmy. „To všechno bude nějakou dobu trvat. Jen samotná přeprava zabere několik týdnů. Padesátku tanků nejde jen tak za několika dnů naložit na nákladní vozy,“ uvedl.

OIP nakoupila Leopardy asi před deseti lety, kdy se jich v rámci snižování nákladů zbavovala belgická armáda. Uvedl to list The Brussels Times, podle kterého na začátku letošního roku belgická ministryně obrany Ludivine Dedonderová oznámila, že Belgie má zájem o zpětný odkup těchto tanků. OIP však podle ní požadoval za zastaralou techniku nepřiměřenou částku, a obchod se proto neuskutečnil.

Tanky nakonec podle belgických médií koupila jiná země. Versluys nicméně nezveřejnil, o jaký stát šlo ani za jakou částku je prodal.

Ukrajina se od loňského února brání ruské invazi. Kyjev se v rámci své protiofenzivy, kterou zahájil letos na začátku června, snažil od začátku letošního roku získat od západních spojenců tanky a obrněná vozidla.

Debata se vedla zejména ohledně moderních tanků německé výroby Leopard 2, kterými disponovalo hned několik evropských zemí, k jejich vývozu na Ukrajinu však potřebovaly souhlas Berlína. Německo následně na konci ledna podlehlo tlaku spojenců a na Ukrajinu od té doby zamířily desítky tanků Leopard 2.

V únoru pak Berlín souhlasil i s dodáním předchozí verze Leopardů. Dodávky těchto tanků dosud Ukrajině slíbilo Německo, Dánsko a Nizozemsko.

Leopard 1 je první hlavní bitevní tank, který se v Německu po druhé světové válce začal vyrábět pro potřeby bundeswehru, a to od poloviny 60. let do poloviny 80. let. Tank, kterého se vyrobilo celkem 4700 kusů, německá armáda už asi 20 let nepoužívá.