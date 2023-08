Jižní Korea v úterý zahájila evakuaci desítek tisíc skautů z dějiště světového jamboree na jihozápadě země, ke kterému se blíží tropická bouře Khanun, do bezpečnějších míst především v okolí hlavního města Soulu. Z tábořiště již odjelo také osm autobusů s českými skauty ve věku od 14 do 18 let, sdělil ČTK český konzul v Soulu Roman Masařík. Náhradní ubytování poskytne Čechům Korejská vojenská akademie v Soulu.

Cesta z tábořiště do hlavního města trvá asi čtyři hodiny a první z autobusů podle konzula již v úterý před polednem SELČ dorazil na místo ubytování. Čeští skauti budou ve vojenské akademii ubytováni v pokojích po čtyřech. V původním dějišti jamboree zůstává ještě přibližně 80 dospělých Čechů, kteří tvoří servisní tým, uvedl Masařík.

Celkem je na evakuaci z okresu Puan nasazeno přes 1000 autobusů, které mají zhruba 36 000 skautům z více než 150 zemí světa, kteří v dějišti akce zůstávají, pomoci dostat se do bezpečí. Mladí skauti se do konce svého pobytu v Jižní Koreji přesunou do osmi měst a provincií.

Evakuace je další komplikací pro jamboree, na němž už stovky skautů měly zdravotní potíže kvůli vlně veder. Akce, které se celkem účastnilo 40 000 lidí, také čelila kritice kvůli špatné organizaci. „Je to poprvé za více než 100 let konání světových skautských jamboree, kdy jsme museli čelit tak složitým problémům,“ uvedlo vedení Světové organizace skautského hnutí (WOSM).

Kvůli obtížím už dříve své skauty z dějiště jamboree přemístily Británie či Spojené státy. Více než 400 českých skautů v místě zůstalo až do úterka. Na evakuaci byli podle mluvčí české organizace Barbory Trojak dobře připraveni a na předčasný odlet domů se nikdo z Čechů nechystá.

Jihokorejský meteorologický ústav informoval, že tajfun provází vichr o rychlosti 126 kilometrů v hodině a očekává se, že ještě lehce nabere na síle. Na pobřeží by bouře měla udeřit ve čtvrtek ráno místního času (v noci na čtvrtek SELČ). V souvislosti s tajfunem v Jižní Koreji očekávají od středy do pátku silný vichr a lijáky.

Japonští meteorologové sdělili, že tajfun se v úterý ráno místního času nacházel 350 kilometrů jižně od města Kagošima, které leží na ostrově Kjúšú. Živel se nyní pomalu přesouvá směrem na sever, dodali meteorologové.

Jihokorejské ministerstvo bezpečnosti nařídilo místním úřadům, aby v souvislosti s očekávaným tajfunem připravily uzavírky pobřežních oblastí, trekkingových stezek, podchodů a podjezdů a dalších míst náchylných k záplavám.

Již před zahájením jamboree zazněly kritiky ohledně výběru místa pro tábořiště, které je zcela bez stromů a postrádá jakoukoli ochranu před sluncem. Podle kritiků byla lokalita Semangum pro skautské setkání zvolena v rámci snahy ospravedlnit další investice na kontroverzním pozemku na západním pobřeží země, který vznikl po vybudování 33 kilometrů dlouhé pobřežní hráze. Od dokončení výstavby bariéry v roce 2010 zůstávala oblast převážně prázdná navzdory plánům místních úřadů vybudovat tam dálnice, přístavy a mezinárodní letiště.

Někdejší ambiciózní rozvojový projekt je nyní vnímán jako ekologická katastrofa, která zničila pobřežní mokřady a poškodila rybolov, uvedla agentura AP. Provincie Čolla pukdo, která se úspěšně ucházela o pořadatelství jamboree, v dokumentu z roku 2018 podle AP napsala, že hlavním důvodem pro pořádání akce je přilákat investice do infrastruktury v oblasti poté, co původní projekt nepokročil tak, jak úřady doufaly.