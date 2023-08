Svržený nigerský prezident Mohamed Bazoum vyzval Spojené státy a celé mezinárodní společenství, ať obnoví ústavní pořádek v jeho zemi. V textu zveřejněném v listu The Washington Post (WP) také uvedl, že je teď rukojmím. Ministři obrany Hospodářského společenství západoafrických států (ECOWAS), kteří jednají v nigerijské Abuji, v pátek oznámili, že připravili plán vojenské intervence s cílem zvrátit nigerský převrat, napsala agentura Reuters.

Plán podle Reuters zahrnuje mimo jiné to, kdy a jak rozmístit v Nigeru ozbrojené síly. ECOWAS nicméně nemá v úmyslu prozradit pučistům podrobnosti; konkrétní rozhodnutí mají učinit šéfové států tohoto regionálního bloku. Na závěr třídenní schůzky v Abuji to oznámil Abdel-Fatau Musah, komisař ECOWAS pro politické záležitosti, mír a bezpečnost.

ECOWAS už na Niger uvalilo sankce a uvedlo, že by mohlo povolit použití síly, pokud vůdci převratu do neděle neobnoví moc zvoleného prezidenta Bazouma. Patnáctičlenná skupina vyslala ve čtvrtek do Nigeru delegaci, která se snažila o „smírné řešení“, ale zdroj z doprovodu uvedl, že setkání na letišti se zástupci junty nepřineslo žádný průlom.

„Chceme, aby diplomacie fungovala, a chceme, aby jim byl jasně předán tento vzkaz, že jim dáváme všechny možnosti, aby zvrátili to, co udělali,“ řekl Musah.

Agentura AFP mezitím informovala, že nové vojenské vedení země vypovědělo několik vojenských dohod s Francií, bývalou koloniální mocností. Týká se to i dohody o rozmístění francouzských vojáků, kterých je v africké zemi až 1500.

Podle Bazouma, kterého armáda sesadila minulý týden, není možné převrat jakkoliv ospravedlnit. Pokud puč uspěje, bude to podle něj mít zničující důsledky pro Niger, širší region i celý svět. Bazoum také varoval před tím, že by v oblasti mohla výrazně posílit ruská žoldnéřská Wagnerova skupina.

Toho se obávají i západní spojenci, kteří v 25milionové zemi pomáhali s výcvikem vojáků především pro boj proti džihádistům. Nyní se podle vyjádření vojenské junty o vypovězení vzájemných dohod zdá, že přinejmenším francouzští vojáci budou muset zemi opustit.

Vojenské vedení Nigeru v prohlášení předneseném v televizi uvedlo, že vypovídá celkem pět vojenských smluv s Francií z let 1977 až 2020. Paříž, která na oznámení zatím nereagovala, o tom oficiálně vyrozumí diplomatickou nótou. Podle Reuters by mohl krok junty „drasticky změnit“ boj proti islámským povstalcům v celém regionu. Niger byl dosud považován za posledního spolehlivého partnera Západu v boji proti džihádistům v oblasti Sahelu.

Vojenské vedení africké země také uvedlo, že „končí“ činnost svých velvyslanců ve Francii, USA, Nigérii a Togu.