Den pětistý dvacátý, 28. července 2023

V Petrohradě, ve slavném muzeu Ermitáž, je celý sál věnovaný starožitnostem z Bosporu. Šlo o helénský stát, který ve starověku existoval na území Kerče, tedy na Krymu. Při pohledu na starožitnosti, fragmenty soch a malované amfory mě napadlo: co dělají v Rusku? To jsou přece starožitnosti z Krymu, z Ukrajiny, ne? Ale jak už to tak bývá, impérium si všechny nejcennější věci ze svých kolonií stáhne k sobě.