Ukrajinští vojáci velmi pravděpodobně zahájili hlavní úder své protiofenzivy. Útočí jižním směrem na ose směřující k poloostrovu Krym. Nyní se pokouší prolomit ruské obranné pozice u měst Tokmak a Orichiv. V této fázi se chtějí dostat k městu Melitopol. Pokud se jim to nepodaří, usilují alespoň o takové postavení, které jejich dělostřelcům umožní ostřelovat Ruskem okupovaný poloostrov Krym. S odkazem na své dva zdroje v Pentagonu to napsal deník The New York Times.

