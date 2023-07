Američané by se ve středu odpoledne měli dozvědět více o tom, co jejich vláda skutečně ví o neidentifikovatelných létajících objektech (UFO). Slibují si to alespoň někteří kongresmani od slyšení, které pořádá ve čtyři hodiny odpoledne našeho času Podvýbor pro národní bezpečnost, hranice a zahraniční věci. Součástí budou výpovědi tří svědků, kteří jsou bývalými příslušníky americké armády a zpravodajských služeb. Slyšení je také reakcí na nové informace, se kterými přišli novináři Leslie Keanová a Ralph Blumenthal. Podle nich americká armáda tají, že v minulosti zajistila „mimozemské plavidlo“.

Dvojice už v roce 2017 v textu pro deník The New York Times napsala o existenci tajného vládního programu na výzkum UFO v hodnotě 22 milionů dolarů. Tentokrát ale jejich zjištění opřená o údajně důvěryhodné zpravodajské zdroje vzbuzují minimálně rozpaky.