Ruská tajná služba FSB požádala moskevský soud, aby uvalil vazbu na prominentního nacionalistu Igora Girkina, viní ho z podněcování k extremistické činnosti. Soud velmi rychle vyhověl. Girkinova žena a jeho advokát dříve informovali o jeho zadržení. Bývalý důstojník tajné služby, který je znám také jako Igor Strelkov, od jara 2014 velel milicím proruských separatistů v Donbasu na východě Ukrajiny. Tento stoupenec války proti Ukrajině poslední dobou stále ostřeji kritizoval ruské vojenské velení i prezidenta Vladimira Putina a označoval je za neschopné.

„Dnes k nám přibližně v 11:30 přijeli vyšetřovatelé. V tu chvíli jsem nebyla doma. Krátce poté podle domovníka odvedli mého manžela a odvezli jej neznámo kam. Přes přátele se mi podařilo zjistit, že muže obvinili z extremismu. Nevím, kde se nachází, nelze se s ním spojit,“ citoval server Meduza vyjádření Girkinovy manželky Miroslavy Reginské. Informaci o jeho zadržení potvrdil jeho advokát.

Později ruské tiskové agentury uvedly, že moskevský soud projednává žádost FSB o Girkinovo zatčení a vzetí do vazby, což se obratem stalo. Podle agentury TASS obviněný požádal o neveřejné slyšení, soudkyně to však odmítla se slovy, že pro to nejsou důvody. Kanál Shot zveřejnil záběry nacionalisty ze soudní síně. Jeho spis je u soudu veden pod jeho skutečným jménem – Igor Vsevolodovič Girkin, poznamenal web Meduza.

Nizozemský soud loni v listopadu Girkina v nepřítomnosti odsoudil na doživotí kvůli podílu na vraždě 298 lidí na palubě malajsijského letadla, sestřeleného v létě 2014 nad východní Ukrajinou. Rusko odsouzené v případu letu MH17 odmítá vydat. Nizozemská prokuratura nyní podle agentury AP uvedla, že vývoj události kolem Girkina sleduje „se zájmem“, ale nemůže potvrdit, o co se jedná. „Samozřejmě bychom si nepřáli nic jiného, než ... aby si odpykal svůj trest odnětí svobody zde. Oběti letu MH17 a jejich příbuzní si to zaslouží,“ uvedla prokuratura.

Politoložka Taťjana Stanovová označila zatčení jednoho z nejostřejších kritiků stávajícího ruského vedení vojenské invaze na Ukrajinu za jeden z důsledků potlačení červnové vzpoury vůdce žoldnéřů Jevgenije Prigožina, což ministerstvu obrany rozvázalo ruce k tvrdšímu vypořádání se s odpůrci ve veřejném prostoru. „Strelkov samozřejmě dávno překročil všechny meze a příslušníci bezpečnostních složek se třásli na to, aby jej zatkli,“ uvedla. Spíše než nějaké masové zavírání kritiků čeká exemplární postih největších radikálů, aby si ostatní dávali větší pozor.

Girkin podobně jako Prigožin tvrdě kritizoval ruské vojenské představitele, ale zároveň odsoudil šéfa žoldnéřské Wagnerovy (v ruském přepisu Vagnerovy) skupiny a označil jeho jednání za zradu a velkou hrozbu pro Rusko, poznamenala agentura AP. Oba se podle ní opakovaně vzájemně uráželi. Girkinovo zatčení prý následovalo po udání od bývalého příslušníka Wagnerovy skupiny.

Strelkov byl dlouhých devět let pokládán za nedotknutelného kvůli tomu, že býval důstojníkem FSB, kvůli své činnosti na východě Ukrajiny v roce 2014 a také kvůli postavení hlavního obviněného v případu MH-17, upozornil autor komentáře ruské redakce BBC. Odhadl, že o nedotknutelnosti „bývalého kolegy ruského prezidenta“ v tajné službě se rozhodlo „na samém vrcholku režimu“, a tak si Strelkov mohl dovolovat kritizovat i Putina a za 17 měsíců války proti Ukrajině i tvrdší vyjádření, než za jaká byl opoziční politik Ilja Jašin odsouzen na osm a půl roku. „Jestli dříve režim posílal za mříže ty, kdo vystupovali proti válce, tak teď přišla řada na ty, kdo válku podporují, ale myslí si, že ji ruské velení vede špatně,“ míní BBC.