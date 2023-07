Více než stovka současných i bývalých zaměstnanců fastfoodového řetězce McDonald’s v Británii serveru BBC News řekla, že v jeho pobočkách panuje toxická kultura sexuálního obtěžování, rasismu a šikany. BBC se dozvěděla, že pracovníci, z nichž některým bylo pouhých 17 let, jsou běžně osaháváni a obtěžováni. Britská Komise pro rovnost a lidská práva (EHRC) uvedla, že je zjištěními „znepokojena“. Společnost McDonald’s se omluvila za selhání. Dodala, že všichni zaměstnanci si zaslouží pracovat na bezpečném, respektujícím a inkluzivním pracovišti.

BBC se začala zabývat pracovními podmínkami v McDonald’s v únoru poté, co společnost podepsala právně závaznou dohodu s EHRC, v níž se zavázala chránit své zaměstnance před sexuálním obtěžováním.

Během pěti měsíců BBC oslovila zaměstnance McDonald’s, aby se jich zeptala na jejich zkušenosti s prací v této společnosti. Až 31 z více než stovky obvinění se týkalo sexuálního napadení a 78 sexuálního obtěžování. BBC také vyslechla 18 obvinění z rasismu a šest lidí vzneslo obvinění z homofobie.

BBC mimo jiné zaznamenala svědectví 17leté zaměstnankyně pobočky v Cheshiru, která tvrdí, že ji o 20 let starší kolega nazval rasistickou nadávkou, chtěl jí ukázat svůj penis a řekl, že s ní chce mít „černobílé“ dítě. Bývalá zaměstnankyně, které bylo 17 let, zase uvedla, že ji starší manažer v restauraci v Plymouthu škrtil a chytal ji za zadek. Vedoucí směny jí také posílal sexuální snímky. Stanice se dozvěděla i o manažerovi z Hampshiru, který šestnáctileté pracovnici navrhl sexuální praktiky výměnou za elektronické cigarety.

Manažeři a další pracovníci v pobočce ve Walesu zase podle obvinění vtipkovali o tom, že se vsadí o peníze, kdo z nich se první vyspí s novou zaměstnankyní. V pobočce v Severním Irsku, kde byly sexuální vztahy mezi zaměstnanci běžné, se rozšířila kapavka.

McDonald’s je jedním z největších zaměstnavatelů v soukromém sektoru v Británii. Tento gigant rychlého občerstvení zaměstnává více než 170 tisíc lidí v 1450 restauracích. Jeho zaměstnanci jsou zároveň jednou z nejmladších pracovních sil v zemi. Tři čtvrtiny zaměstnanců jsou ve věku od 16 do 25 let. Pro mnohé z nich je to jejich první zaměstnání.

BBC uvedla, že neví, kolik zaměstnanců, s nimiž hovořila, podalo formální stížnost. Řada z nich však řekla, že tak učinili, ale byli ignorováni. Několik zaměstnanců také uvedlo, že když si na manažery stěžovali, byli pak v rámci franšízy přesunuti z jedné restaurace McDonald’s do jiné, místo aby byli propuštěni. Jiní zaměstnanci uvedli, že si nestěžovali, protože nemohli riskovat ztrátu práce. Manažeři podle nich také nebrali vážně školení o sexuálním obtěžování.

Kultura společnosti McDonald’s se ocitla pod drobnohledem po celém světě. Společnost v USA čelí mnohamilionovým žalobám, které podali zaměstnanci kvůli obvinění ze sexuálního obtěžování či rasové diskriminaci. Generální ředitel Steve Easterbrook byl v roce 2019 odvolán kvůli porušení vnitropodnikových pravidel, když v rámci firmy navázal milostný vztah.