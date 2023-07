Německá vláda schválila ve čtvrtek strategii vůči Číně. Podle kancléře Olafa Scholze dokument reaguje na „měnící se a stále důraznější politiku“ Pekingu při prosazování čínských zájmů. Berlín mimo jiné poukazuje na sílící ohrožení kybernetické bezpečnosti a nabádá k obezřetnosti vůči čínským investicím, uvádí agentura Reuters.

Strategie se zabývá řadou aspektů a rizik vyplývajících především z ekonomické spolupráce s Čínou. Konstatuje například, že Čína stále více prosazuje své politické cíle ekonomickými prostředky, včetně vytváření závislostí a poskytování i rušení ekonomických výhod. Čínské přímé investice nesmí ohrožovat bezpečnost Německa, například prostřednictvím citlivých technologií, vyzývá dokument.

Německá vláda ve strategii oznamuje, že předloží zákon, jenž určí sektory, firmy a zařízení představující kritickou infrastrukturu. Připouští také potřebu nových opatření proti bezpečnostním hrozbám vyplývajícím z investic v Číně.

„Cílem není se odloučit. Ale chceme se vyhnout kritickým závislostem v budoucnu,“ uvedl Scholz na Twitteru. „Strategií vůči Číně reagujeme na Čínu, která se mění a chová se ofenzivněji. A pro nás platí: Čína je a zůstává partnerem, konkurentem a systémovým soupeřem,“ napsal Scholz.

Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková uvedla, že Německo bude tím odolnější, čím více bude diverzifikovat svůj obchod a dodavatelské řetězce. Zdůraznila však, že Německo Čínu potřebuje, stejně jako Čína potřebuje Evropu, „pro hospodářský rozvoj, férovou konkurenci a klimatickou politiku“. V posledních letech se Čína stále více stávala strategickým soupeřem, konstatovala také šéfka německé diplomacie.

Německý kabinet dlouho očekávanou strategii schválil po měsících sporů uvnitř levicově-liberální koalice o to, do jaké míry přitvrdit postoj Berlína vůči sílící asijské supervelmoci. Koncepce zapadá do širších snah Západu o snížení strategické závislosti na Číně, a to v době obav z rostoucího napětí v Indo-Pacifiku, poznamenala agentura Reuters.