Ruský prezident Vladimir Putin přijal pět dní po vzpouře žoldnéřů z Wagnerovy soukromé společnosti jejich šéfa Jevgenije Prigožina v Kremlu. Spolu s ním se setkal i s více než 30 dalšími lidmi z vedení skupiny a veliteli. Podle agentury Interfax to v pondělí řekl prezidentský mluvčí Dmitrij Peskov. Wagnerovci podle něj na schůzce zdůraznili, že Putina jako hlavu státu a vrchního velitele ozbrojených sil uznávají.

Schůzka se zástupci wagnerovců v Kremlu se odehrála 29. června, trvala asi tři hodiny a Putin na ni pozval 35 lidí včetně Prigožina, uvedl Peskov. Putin podle mluvčího shrnul působení wagnerovců na Ukrajině a zhodnotil také „události 24. června“, kdy žoldnéři na protest proti ruskému armádnímu vedení podnikli tažení na Moskvu. Šéf Kremlu pak zástupcům žoldnéřské společnosti navrhl možnosti „dalšího pracovního a bojového uplatnění“.

Putin dva dny po tažení wagnerovců na Moskvu pronesl projev, v němž řekl, že většina wagnerovců jsou vlastenci a že mohou přesídlit do Běloruska nebo vstoupit do ruské pravidelné armády. O přesunu žoldnéřů do Běloruska nebo jejich začlenění do armády ale od té doby žádná oficiální prohlášení nebyla. Běloruský lídr Alexandr Lukašenko sice původně řekl, že Prigožin dorazil do Běloruska, o několik dní později ale tvrdil, že šéf wagnerovců je na území Ruska.