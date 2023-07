Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan žádá, aby Evropská unie (EU) obnovila přístupová jednání s jeho zemí. Teprve poté podle něj turecký parlament rozhodne o vstupu Švédska do Severoatlantické aliance (NATO). Podle agentury Reuters to Erdogan uvedl v pondělí před odjezdem na summit NATO ve Vilniusu, který má mimo jiné jednat právě o žádosti Švédska o vstup do NATO.

Erdogan rovněž odmítl, že by ratifikace vstupu Švédska do NATO Tureckem jakkoliv souvisela s nákupem stíhacích letounů F-16 Ankarou od Spojených států. O nákupu chce Erdogan podle svých slov ve Vilniusu osobně jednat s americkým protějškem Joem Bidenem.

Biden v rozhovoru, který v neděli odvysílala stanice CNN, uvedl, že je optimista ohledně vstupu Švédska do NATO. Podotkl, že Turecko usiluje o modernizaci své flotily bojových letounů F-16, což musí povolit Washington.

Turecko, které spolu s Maďarskem zatím blokuje vstup Švédska do NATO, dosud jako důvod svého rozhodnutí uvádělo podporu, kterou Švédsko údajně poskytuje teroristickým organizacím včetně Strany kurdských pracujících (PKK). Tu považuje za teroristickou jak Turecko, tak EU. Spojení vstupu Švédska do NATO a Turecka do EU dnes Ankara použila poprvé, upozorňuje agentura DPA.

„Turecko čeká před dveřmi Evropské unie přes 50 let a téměř všechny členské země NATO jsou teď členy Evropské unie. Obracím se na tyto země, které nechaly Turecko čekat,“ uvedl Erdogan podle agentury AP. „Pojďte a otevřete Turecku cestu ke členství v Evropské unii. Až vy otevřete cestu Turecku, my otevřeme cestu Švédsku, jako jsme ji otevřeli Finsku,“ dodal turecký prezident.

Finsko se stalo 31. členskou zemí NATO letos v dubnu. O vstup požádalo spolu se Švédskem loni v reakci na napadení Ukrajiny Ruskem.

Erdogan v pondělí také prohlásil, že ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem usnadní Kyjevu proces vstupu do NATO, píše Reuters.

Vedoucí představitelé Severoatlantické aliance budou od úterý v litevském Vilniusu dva dny diskutovat především o ruské invazi na Ukrajinu.