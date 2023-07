Státy Evropské unie a europoslanci se dohodli na podpoře výroby munice v evropských zbrojovkách. V rámci plánu na urychlení dodávek Ukrajině do ní unie investuje 500 milionů eur (11,9 miliardy korun). Informovala o tom v pátek Rada EU zastupující členské země. Dohodu musí formálně potvrdit plénum EP a unijní ministři, což se očekává příští týden.

Investice by měly primárně sloužit k naplnění slibu, kterým se evropský blok zavázal dodat Kyjevu do příštího jara milion kusů dělostřelecké munice. Vedle ní by peníze měly podpořit také výrobu raketových střel, jejichž zásoby ve skladech unijních armád se od začátku ruské invaze na Ukrajinu rovněž ztenčily.

„Díky této dohodě dosažené v rekordním čase EU navýší a urychlí evropskou výrobu munice a naváděných střel,“ řekla španělská ministryně obrany Margarita Roblesová, jejíž země unijní sedmadvacítce od začátku července předsedá. Narážela tím na fakt, že se obě instituce shodly na podmínkách plánu dva měsíce poté, co ho komise v květnu předložila. Obvykle trvají vyjednávání na unijních normách několikanásobně déle.

Peníze mají podpořit jak modernizaci a navyšování výroby v dosavadních závodech, tak vznik úplně nových výrobních kapacit. Země z nich budou moci financovat i modernizaci zastaralé munice či přeškolování zaměstnanců.

EU již v zájmu urychlení dodávek Ukrajině v březnu vyčlenila miliardu eur na kompenzace pro státy, které pošlou Ukrajině munici z vlastních skladů. Druhou miliardu vydá za společné nákupy munice.