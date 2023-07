Den čtyřstý devadesátý osmý, 6. července 2023

Na svém profilu mám tento text, autorkou je Ukrajinka žijící v Evropě: „Mám sousedku, je to Ruska. Odjela z Moskvy, cituji ‚před celou tou noční můrou‘. Občas jsme se potkávaly v místním obchodě a docela přátelsky si povídaly. Bavily jsme se spíš o banálních věcech. A já pořád něco cítila... Pak jsem si uvědomila, že je to závist. Oni nám závidí. Myslí si, že se Ukrajincům v Evropě žije snadněji než jim. Myslí si, že jsou o něco ochuzeni. Očekávají poplácání po zádech – od nás, od Ukrajinců. Pro Moskvana je to nový pocit – pocit, že jsou druhořadí. Je to obrovský šok! Brzy si tato Moskvanka sbalila kufry a vrátila se zpátky do Moskvy.“