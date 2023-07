Ruské síly postupují na východě Ukrajiny směrem na Avdijivku, Marjinku a Lyman v Doněcké oblasti, stejně jako na Svatove v Luhanské oblasti, připustila v neděli večer ve svém pravidelném hlášení o situaci na frontě náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maljarová. Na celé frontě se podle ní odehrávají prudké boje. Ukrajinské síly postupují na jižním křídle u Bachmutu a rovněž na jihu Ukrajiny, uvedla také.

"Situace je poměrné složitá," napsala na telegramu Maljarová v souvislosti s postupem ruských sil u Svatove. Rusové podle ní v oblasti útočí na Bilogorivku a Serebjanku.

Bojuje se rovněž u Bachmutu v Doněcké oblasti, jehož dobytí v květnu ohlásily ruské síly. Na jižním křídle mají podle Maljarové ukrajinské síly částečný úspěch. Do oblasti severního křídla invazní síly přesunuly dva výsadkové pluky. V samotném Bachmutu působí ukrajinští odstřelovači a některé další ukrajinské jednotky, ale intenzivní boje tam nejsou, sdělil předtím podle serveru Ukrajinska pravda mluvčí východního uskupení ukrajinských sil Serhij Čerevatyj.

Ukrajinci podle Maljarové postupují také směrem na Berďansk a Melitopol na jihu Ukrajiny, čelí tam ale intenzivnímu odporu invazních sil.

Mobilizace prý není nutná

Ani kvůli stažení žoldnéřů z Wagnerovy (v ruském přepisu Vagnerovy) skupiny z ukrajinského bojiště po neúspěšném pokusu o vzpouru není v Rusku potřebná nová mobilizace, uvedl generál Andrej Kartapolov, který je vlivným šéfem branného výboru dolní komory ruského parlamentu, Státní dumy.

"Žádná nová vlna mobilizace není zapotřebí," řekl Kartapolov státní agentuře TASS. "Prezident (Vladimir Putin) jasně, srozumitelně a konkrétně řekl, že žádná nová mobilizace nebude. Pokračuje plánovaný nábor vojáků, uzavírajících kontrakt (s armádou), plánované budování uskupení a jednotek, včetně záloh, a jejich výcvik. V současnosti a v blízké budoucnosti není mobilizace potřebná," dodal.

"Částečnou mobilizaci" k doplnění ztrát ve válce proti Ukrajině vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin loni na podzim. Odhadovalo se, že do ciziny tehdy v obavě z povolání do armády odjely statisíce Rusů. O tom, že mobilizace v současnosti není zapotřebí, hovořil Putin minulý měsíc, ještě před Prigožinovou vzpourou.

Generál také ujistil, že v současnosti "nijak nehrozí snížení bojového potenciálu ani v střednědobé, natož v dlouhodobé perspektivě". Tvrdil, že v době vzpoury - 23. a 24. června - žádní žoldnéři nebyli v první linii ruské obrany, ale všichni byli v táborech v zázemí. Ruské jednotky tak podle něj odrážely ukrajinskou protiofenzívu "prakticky bez jejich účasti". A v zálohách je čím wagnerovce nahradit, dodal Kartapolov.

Prigožin obvinil ruské ministerstvo obrany, které dlouhodobě kritizoval za neschopnost při vedení války proti Ukrajině, z útoku na jeho síly, které ovládly Rostov na Donu a vyrazily na Moskvu. Putin obvinil Prigožina a jeho muže ze zrady, později ale přistoupil na dohodu zprostředkovanou běloruským vůdcem Alexandrem Lukašenkem, která umožnila Prigožinův odlet do běloruského exilu. Wagnerovci dostali na výběr, aby buď pokračovali ve službě v ruské armádě, anebo odešli do Běloruska, anebo do civilu.

Kromě Ukrajiny ruští žoldnéři působili také v Sýrii a v Africe.