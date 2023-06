Pochod šéfa wagnerovců Jevgenije Prigožina na Moskvu zatím vyzněl do ztracena, ještě ale není všem dnům konec. Hlavy budou padat a tou hlavní má být ruský vládce Vladimir Putin. Tvrdí to alespoň bývalý náčelník estonského generálního štábu a nyní europoslanec Riho Terras. „Ukázalo se, že Putin je slabší a izolovanější než se navenek mohlo zdát. V následujících měsících očekávám odchod Putina ze scény,“ říká v rozhovoru pro HN a server Aktuálně.

Byl jste jedním z těch, kdo už na sklonku roku 2021 veřejně říkali, že Rusko zaútočí na Ukrajinu. Překvapil vás teď Prigožinův pochod na Moskvu?

Překvapil. Nemyslel jsem si, že Prigožin dojde ve svojí kritice ruského vedení války na Ukrajině tak daleko. Ale ještě víc mě překvapil závěr jeho vzpoury – to, že proti Prigožinovi a jeho mužům nepadlo žádné obvinění.

Čím si to vysvětlujete?

Putin zjevně zjistil, že by to tak lehce neprošlo. Že se nemůže stoprocentně spolehnout na loajalitu vedení ruské armády vůči sobě. Wagnerovci cestou na Moskvu nečelili odporu ruských sil a dostali se až dvě stě kilometrů před metropoli. To ukazuje, že Putin nemá vnitřní bezpečnost země pod kontrolou.

Jaká je vaše interpretace faktu, že Prigožin svoje muže nakonec stáhl?

Zřejmě čekal výraznější podporu od frustrovaných ruských vojáků po překročení hranic do Ruska, ale ta se nedostavila. Nebo Prigožin dostal zajímavou nabídku peněz od Putina, když toho nechá. Není to žádný geniální stratég, ale lupič.

Jak to, že proti wagnerovcům nezasáhla armáda hned v zárodku? Uniklo ruským tajným službám, že se chystá puč?

Z důvěryhodných zdrojů, které sleduji, usuzuji, že pro samotného šéfa wagnerovců byl pochod na Moskvu trochu nečekaný. Nechal se zřejmě strhnout momentální náladou ve svém mužstvu po ostřelování jejich pozic ruskou armádou. Nebyl to dopředu do detailu propracovaný plán převratu, který tajné služby neviděly přicházet.

Smír mezi Prigožinem a Putinem měl dojednat běloruský diktátor Aleksander Lukašenko. Prigožin o sobě dal od té doby jednou vědět a mluví se o tom, že se pro wagnerovce chystá základna v Bělorusku. Je to konec příběhu?

Vůbec ne. Putin to takhle nemůže nechat. Takto v historii nekončí lidé, kteří vyzvou ruského cara. Bude to mít pokračování. Odskáče to zřejmě hlavní cíl wagnerovců, ministr obrany Sergej Šojgu, už se ostatně mluví o jeho vystřídání. Ukázalo se ale především, že samotný Putin je slabší a izolovanější, než by se navenek mohlo zdát. V kruhu okolo Putina se objevily trhliny, vládnoucí elita s ním přestala počítat jako s garantem svojí vlastní bezpečnosti a ekonomického bohatství, což je jinými slovy vypovězení loajality. V následujících měsících proto očekávám odchod Putina ze scény. Nemyslím si, že zakopne u otevřeného okna jako několik jeho kritiků. Napřesrok se ale v Rusku konají prezidentské volby a v nich už nebude kandidovat. Předá moc svému nástupci.

Kdo by jím mohl být?

To je příliš brzy spekulovat. Řekněme ale, že podobných vzpour zřejmě zažijeme více a z nich vzejde nejsilnější kandidát.

Bude mít Prigožinova akce nějaký dopad na průběh války na Ukrajině?

Nemyslím si to. Radil bych ukrajinským přátelům, aby neusínali na vavřínech a pokračovali ve vojenském plánu tak jako doposud. Prigožinova vzpoura způsobila ruské armádě epizodní reputační újmu, ale neoslabila její výkon na bojišti. Ostřelování Ukrajiny ruskou armádou pokračovalo celý víkend v nezměněné intenzitě.