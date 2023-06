Když Češi jedou v zimě na lyže nebo v létě k moři, už dlouho hranicemi jen prosviští. Být žadateli o členství v Schengenu dnes, kdo ví, jak by to dopadlo. Upozorňuje na to český diplomat v Bruselu Martin Šustr, který se podílel na vstupu Česka do...

27. 1. 2023 ▪ 5 min. čtení