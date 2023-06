Německo chce do protiraketového deštníku investovat až pět miliard eur (119 miliard korun). Jádrem tohoto štítu bude izraelský protiraketový systém Arrow 3 a šest německých kompletů protivzdušné obrany Iris-T SLM, napsal deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Očekává se, že rozpočtový výbor Spolkového sněmu ještě ve středu schválí část financí na nákup těchto zařízení.

To, že Německo má zájem o Arrow 3, je dlouhodobě známo. Kancléř Olaf Scholz o možném nákupu jednal letos v březnu s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem při jeho návštěvě Berlína. „My máme zájem ho prodat a Německo ho koupit,“ řekl tehdy Netanjahu.

Moderní systém Iris-T SLM, který zatím německá armáda nepoužívá, se už dostal do bojového nasazení na Ukrajině, kde pomáhá chránit vzdušný prostor před ruským ostřelováním. Německo prozatím dodalo Ukrajině dva tyto systémy a šest dalších připravuje.

Nákup systému Arrow 3 přijde Německo podle deníku Handelsblatt až na čtyři miliardy eur (95,6 miliardy korun). V prvním kroku by dnes rozpočtový výbor mohl schválit uvolnění asi 560 milionů eur (13,4 miliardy korun), aby mohla začít výroba. Dalších 950 milionů eur (22,7 miliardy korun) pak Německo vloží do šesti jednotek Iris-T SLM.

Arrow 3 by mohl být v Německu podle FAZ nainstalován do poloviny roku 2025, tedy ještě před podzimními spolkovými volbami. Systémy Iris-T SLM pak německá armáda dostane postupně od roku 2024 do roku 2027.

Německo chce svůj protiraketový systém budovat v rámci většího evropského štítu, jehož vytvoření Scholz navrhnul loni v srpnu v Praze v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. Německo a 14 dalších spojenců NATO včetně Česka a Slovenska už loni v říjnu podepsalo dokument o záměru společného nákupu systémů protivzdušné obrany.