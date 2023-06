Bezpečnostní analytik Otakar Foltýn upozorňuje, že je mezi Rusy cítit strach. „Protržení Kachovské přehrady je ukázkou toho, že doslova zpanikařili, protože způsob, jakým to udělali, byl z vojenského pohledu předčasný,“ vysvětluje. Podle něj neúspěchy ruské armády na Ukrajině, která začala tlačit na frontu protiofenzivou, povedou k pádu Vladimira Putina.

„Rusové odpustí svému carovi krutost, krádeže, klidně i vraždy, ale neodpustí mu slabost. A prohra ve válce v Rusku téměř s železnou pravidelností vede k pádu vládnoucí kasty,“ říká spoluautor publikací s bezpečnostní tematikou.

Foltýn v rozhovoru upozorňuje, že primárním cílem nynější Putinovy kliky je v tuto chvíli zachování moci. Teprve sekundárně je to vítězství na bojišti. Velká část toho, co Vladimir Putin a jeho nohsledi dělají, například odvolávání, nebo naopak rychlé povyšování generálů či používání žoldnéřských skupin, tak je podle něj kvůli snížení pravděpodobnosti, že ho někdo svrhne. Velmi často je to však vojensky kontraproduktivní.

Vývoj ruské agrese na Ukrajině ukazuje, že Rusové neustále na poslední chvíli slevují ze svých maximalistických cílů. Což je třeba ústup z Charkovské oblasti či Chersonu. „V tento okamžik se velmi pravděpodobně dostanou do fáze, kdy budou muset slevit znovu, čili budou muset opustit některé oblasti a bude to pro ně opět velmi bolestivé. Nicméně to byli zatím vždycky schopni vnitřně ustát,“ vysvětluje Foltýn.

A věnuje se i Kachovské přehradě. Ekologické škody, které zničením hráze Rusové způsobili, jsou podle slov Foltýna naprosto děsivé. Tím posunuli další mezník v intenzitě poškození jedné z nejúrodnějších částí Ukrajiny, které bude dlouhodobé. Třeba i na patnáct let. Zároveň bude hrozit sucho, protože přehradní voda byla nezbytná pro zavlažování.