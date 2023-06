Ukrajinská tajná služba SBU tvrdí, že získala odposlech telefonátu dvou Rusů, kteří připisují vinu za zničení Kachovské přehrady na jihu Ukrajiny ruským silám. Ve zveřejněném záznamu muži hovoří také o tom, že Rusové původně neplánovali destrukci tak obrovského rozsahu. Informoval o tom server Ukrajinska pravda.

„Udělali to naši. Ne jejich,“ říká jeden z mužů na zveřejněném videu. „Tam to (udělala) naše diverzní skupina. Chtěli tam jakoby tou přehradou vyděsit. Ale nešlo to podle plánu – (bylo to) větší, než plánovali,“ dodává.

Kdo přesně jsou muži, kteří spolu na záznamu hovoří, ale SBU neuvedla a popsala je jenom jako „vetřelce“ a „okupanty“.

Jeden z mužů na záznamu také popisuje snižování závažnosti situace v ruských médiích. „Včera bylo v telce takový video – stojí tam voják se zahaleným obličejem, v celý uniformě. A mluví o tom, že tam žádné záplavy nejsou, že lidi tam žijou normálně. A za ním je okno a tam je vidět, že tam je sakra úplný moře,“ zní z nahrávky.

Ruská verze má trhliny

Záběry z dronu pořízené nad zničenou ukrajinskou Kachovskou přehradou neposkytují důkazy, které by podporovaly ruské tvrzení o útoku shora. Napsala to v pátek agentura AP, která zároveň zveřejnila video, jež pořídila ve středu – tedy den poté, co se hráz vodního díla protrhla.

Rusko tvrdí, že přehradu zničilo ukrajinské ostřelování. Ukrajina naopak uvádí, že vodní dílo do vzduchu vyhodily ruské síly, které při invazi do země obsadily i přehradu. Ukrajinská společnost Ukrhidroenerho dříve sdělila, že byla zničena vodní elektrárna, výbuch podle ní nastal přímo ve strojovně. Podle ukrajinské vojenské rozvědky ruské síly přehradu odpálily „v panice“, čímž patrně narážela na možnost zahájení ukrajinské protiofenzivy.

Převážná část hráze je pod vodou, části některých budov jsou však stále nad hladinou a není na nich vidět ohoření nebo stopy po šrapnelech, které jsou typické pro bombardování, z něhož Moskva obviňuje Ukrajinu, píše AP. Agentura zároveň upozornila, že její záběry nabízejí omezený pohled, a tudíž je složité kategoricky vyloučit kterýkoliv scénář. Poznamenává, že Rusové přehradu zanedbávali a to ji oslabilo. Podle odborníků byla stavba v havarijním stavu, což také mohlo vést k jejímu zřícení.

Záběry z dronu zachycují nejen samotný rezervoár s rozpadající se hrází, ale i jeho okolí okupované ruskou armádou. Dvě nedaleké vesnice Dniprjany a Korsunka se ocitly pod vodou až po střechy domů. Město Nova Kachovka zasáhla povodeň méně, ale také ta byla bez lidí a zvířat, popsala AP.

Hráz obří Kachovské přehrady se protrhla v úterý ráno a od té doby voda zaplavila rozsáhlé území na dolním toku řeky Dněpr. Ukrajinské i Ruskem dosazené úřady v okupované části Chersonské oblasti přinutila k evakuaci stovek obyvatel.