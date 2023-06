Volný obchod přinesl nejen bohatství, ale i závislost na jiných. A to způsobilo bezpečnostní rizika. „Stovky let to bylo jasné, jen posledních zhruba 30 let jsme před tím zavírali oči,“ říká v rozhovoru s HN profesor Abraham Newman, světově uznávaný expert na globalizaci a vzájemnou závislost. Podle něj teď musí státy bezpečnostní rizika omezit. Rozhodně to ale neznamená, že by se měl svět rozpadnout do soupeřících bloků, jak mnozí předpovídají.

Proč se podle vás mění globalizace a s ní celý svět?

Žili jsme v mýtu ohledně toho, co globalizace byla. Namlouvali jsme si, že jen zajistí bohatství a mír a nic dalšího s ní není spojené. Neznamená to, že nemohou nadále existovat světové trhy s tím či oním a že nebudeme moci prodávat zboží a služby napříč hranicemi. Ale je nutné si uvědomit, že ruku v ruce s globalizací jde i zranitelnost a hrozby pro bezpečnost. Globalizace tedy nemá jen přínosy.