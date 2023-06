Doteď to vydrželi a už to chtějí dotáhnout do vítězného konce,“ říká o plánované protiofenzivě reportér Aktuálně.cz Martin Novák, který se z Ukrajiny právě vrátil. Ukrajinci prý nečekají, že dosáhnou totálního vítězství, ale rozhodně panuje optimismus. Jak velké ztráty dosud zaznamenala ukrajinská armáda a bude mít dost sil Rusy ze svého území vyhnat? A jak dnes žijí běžní občané Ukrajiny?