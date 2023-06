Prezident Petr Pavel vyrazil na dvoudenní návštěvu do Vídně poslední květnový den vlakem z pražského hlavního nádraží. Na rozdíl od poslední – motorkářské – cesty do Bavorska tentokrát zvolil poněkud ekologičtější dopravní prostředek. Možná i proto, že jeho rakouský protějšek Alexander Van der Bellen byl dlouholetým předsedou strany Zelených a kolejovou dopravu si oblíbil nejen při cestách do Prahy za Pavlovým předchůdcem Milošem Zemanem. Rakouská hlava státu navíc občas cestuje metrem i po Vídni.

Roli ale mohlo sehrát i to, že na rozdíl třeba od Mnichova má Praha s Vídní relativně dobré železniční spojení. To se o spojení silničním, kde z české strany nedokončená dálnice představuje hodně sporné téma vzájemných vztahů Česka a Rakouska, říci nedá.