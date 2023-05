Zvládli jsme energetickou krizi a nepodceňujeme, kam holubičí EU posunou společné nákupy munice pro Ukrajinu, tvrdí přední evropská analytička Nathalie Tocciová. Ta byla jednou z hlavních mluvčích na bezpečnostní konferenci v Tallinu uplynulý víkend a zaujala mimo jiné tezí, že případný pád tureckého prezidenta Erdogana znervózní zastánce ukrajinského členství v EU. Jaká je tu souvislost? Čtěte v rozhovoru, který Tocciová poskytla HN.

Často se mluví o tom, že evropští lídři překvapili sami sebe udržením jednoty EU po ruském vpádu na Ukrajinu. Překvapilo to vás?

To, jak se EU loni v únoru semkla, mě nepřekvapilo. Vpád byl takový šok, že se to dalo čekat. Už na začátku léta se ale začaly utvářet skupinky politiků, kteří chtěli spíš mír, oproti těm, kteří zdůrazňovali spravedlnost a potrestání viníků. Ruský plyn vyschl, ceny energií raketově rostly a vážně se debatovalo, kterou vládu položí sociální nepokoje jako první. A to se nestalo. Už půldruhého roku se daří držet Evropu pohromadě a ta se dál integruje, jakkoliv to nemusí být hned zřejmé.

Proč se to daří?