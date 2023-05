Po sečtení zhruba pětiny okrsků vede v tureckých prezidentských volbách nynější hlava státu Recep Tayyip Erdogan se zhruba 55 procenty hlasů. Kandidát opozičního bloku Kemal Kiliçdaroglu má zhruba 39 procent. Ukazují to první výsledky, které zveřejnila turecká provládní média. Erdogan by se tak mohl stát po třetí za sebou tureckým prezidentem, a to už v prvním kole. Se vzrůstajícím počtem sečtených hlasů ale jeho náskok postupně klesá.

Průzkumy zveřejněné krátce před volbami ukazovali, že opoziční kandidát Kiliçdaroglu má šanci vyhrát už první kolo prezidentské volby. Pokud některý z kandidátů získá přes 50 procent hlasů už po dnešním hlasování, bude zvolen tureckým prezidentem. Jinak se uskuteční druhé kolo v neděli 28. května.

Po sečtení zhruba čtyř procent volebních okrsků v parlamentních volbách výrazně vede Erdoganova Strana spravedlnosti a rozvoje (AKP) se zhruba 47 procenty hlasů. Druhá je opoziční Lidová republikánská strana (CHP) Kemala Kiliçdaroglua s 15 procenty.

Opozice vyzvala Turky, aby nedůvěřovali údajům státní agentury Anadolu. Účast ve volbách podle prvních údajů dosáhla 88 procent.

Volební komise YSK umožnil zveřejňování průběžných výsledků už od 17:30 SELČ, původně se tak mělo stát až od 20:00 SELČ. Po skončení hlasování v 16:00 SELČ volební komise uvedla, že se hlasování obešlo bez incidentů. Na menší potyčky upozornili někteří představitelé opozice. Vláda i opozice vyzvaly své příznivce, aby dohlíželi na sčítání hlasů.