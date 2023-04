Na Ukrajinu v pátek ráno společně přijeli český prezident Petr Pavel a slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Přicestovali vlakem krátce poté, co se řada míst na Ukrajině včetně Kyjeva stala v noci terčem nové série ruských raketových útoků. Oba státníci mají na programu mimo jiné setkání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Pro Pavla, který byl do funkce uveden letos v březnu, to je první návštěva Ukrajiny od loňského únorového zahájení ruské invaze.

Na termínu cesty se Pavel dohodl krátce po své inauguraci telefonicky se Zelenským. Že se cesta uskuteční společně s Čaputovou, která již na Ukrajině byla dříve, se oba politici domluvili po zvolení Pavla. Prezidenta a prezidentku po příjezdu na nádraží ve městě Nemišajeve, které leží desítky kilometrů severozápadně od Kyjeva, přivítali mimo jiné bývalý ukrajinský velvyslanec v Česku Jevhen Perebyjnis a český velvyslanec v Kyjevě Radek Matula.

Pavel i Čaputová zvolili stejný způsob dopravy jako další evropští i světoví státníci, kteří Ukrajinu v posledních měsících navštívili. Vládními speciály se dopravili na polské letiště Rzeszów, odkud je policejní kolona dovezla na vlak do Přemyšle. Cestu doprovázejí přísná bezpečnostní opatření. Několikačlenný tým obou prezidentů střeží ozbrojení ochránci. Termín návštěvy nesměl být předem zveřejněn a cestující ve vlaku museli mít vypnuté mobilní telefony kvůli riziku jejich zaměření.

Rusko v noci na pátek podniklo další sérii vzdušných útoků na ukrajinská města a infrastrukturu. Protiletecký poplach několik hodin platil pro celou Ukrajinu s výjimkou západních oblastí. Podle ukrajinských úřadů si útoky pomocí raket a dronů vyžádaly nejméně pět mrtvých a několik zraněných; exploze byly hlášeny i z Kyjeva, ale bez výraznějších škod či obětí.

Pavel s Čaputovou v první části cesty navštíví města Borodjanka a Buča, která se stala loni na jaře symbolem ruských válečných zločinů. Na ulicích a v hromadném hrobě v Buči bylo po ústupu ruských vojsk nalezeno několik stovek těl ukrajinských civilistů včetně žen a malých dětí.

Ukrajinu po jejím napadení Ruskem navštívilo již několik českých politiků. Premiér Petr Fiala se do Kyjeva vydal necelé tři týdny po zahájení ruské invaze, v říjnu pak zemi navštívila část české vlády. Na Ukrajině byli i ministr zahraničních věcí Jan Lipavský nebo ministryně obrany Jana Černochová.

Česko patří v přepočtu na obyvatele k významným podporovatelům napadené země. Černochová v únoru řekla, že loni ministerstvo obrany Ukrajině poskytlo mimo jiné 38 tanků, 55 bojových vozidel pěchoty, čtyři kusy letecké techniky a 13 samohybných kanónových houfnic. Podle Fialy česká vládní vojenská pomoc Ukrajině činila do poloviny letošního února deset miliard korun. Podle poradce pro národní bezpečnost Tomáše Pojara poslal zbraně a vybavení za dalších 30 miliard korun český obranný průmysl.