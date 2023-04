Mezinárodní zatykač vydaný na ruského prezidenta Vladimira Putina v polovině března vyvolal mimořádnou nervozitu mezi ruskou elitou. A to přesto, že navenek Kreml reagoval buď bez emocí, nebo naopak pohrdlivě – v každém případě ale beze strachu.

Ve svém investigativním textu to tvrdí nezávislý, nyní v exilu sídlící web The Moscow Times, podle kterého se několik dní po vydání zatykače sešli v Kremlu na zvláštní schůzce lidé z prezidentské administrativy s politiky a šéfy Federální služby bezpečnosti. Tedy tajné služby, která je nástupkyní sovětské KGB. Ruští prominenti během setkání diskutovali o tom, zda krok Mezinárodního trestního soudu (ICC) v Haagu může ovlivnit domácí bezpečnostní situaci. „Je to fakticky výzva ke svržení kremelské vlády,“ tvrdí pro zmíněný web jeden z poslanců vládnoucí, proputinovské strany Jednotné Rusko, který si přál zůstat v anonymitě.