Někteří klíčoví spojenci Ukrajiny, včetně Spojených států, zvažují téměř úplný zákaz vývozu do Ruska. S odkazem na své zdroje to ve čtvrtek uvedla agentura Bloomberg. Znamenalo by to další silný tlak na prezidenta Vladimira Putina ve snaze ještě...

21. 4. 2023 ▪ 3 min. čtení