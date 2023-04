Druhý pokus o první orbitální let čeká ve čtvrtek obří dopravní systém Starship od společnosti SpaceX. Odstartovat má z kosmodromu na jihu amerického státu Texas, 62minutové okno pro start se otevře v 15:28 SELČ. Ostře sledovaný let dosud nejvýkonnějšího systému pro cesty do vesmíru byl v pondělí odložen kvůli problémům při plnění paliva.

Starship tvoří obrovská nosná raketa Super Heavy a druhý stupeň, kosmická loď Starship. Při testovacím letu SpaceX použije konkrétně prototypy Booster 7 a Ship 24. Ačkoliv mají být oba stupně do budoucna znovupoužitelné, čtvrteční test má být jejich jediným letem. Obě části místo kontrolovaného přistání známého u jiných prvních stupňů SpaceX – Falcon 9 a Falcon Heavy – dopadnou do oceánu.

Starship dohromady měří 120 metrů a je tak dosud největším postaveným systémem svého druhu. Jedná se také o nejvýkonnější kosmický dopravní systém – nosič pohání 33 raketových motorů Raptor, kosmickou loď pak šest stejných jednotek. Ve čtvrtek poletí bez posádky, podle SpaceX má ale do budoucna unést až 100 lidí či velké množství nákladu a vybavení. Cílem těchto plavidel pak má být Mars, americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) ho ale chce využít i pro plánovanou cestu dvou astronautů na povrch Měsíce.

SpaceX i její zakladatel Elon Musk před pondělním testem upozorňovali, že první let kolem Země mohou provázet potíže či odklady. Za úspěch nicméně společnost považuje jakýkoliv výsledek, i kdyby raketa podobně jako v pondělí nakonec neodstartovala.

V nejlepším případě SpaceX očekává, že se Starship vznese ze startovací rampy na kosmodromu Starbase a zamíří přes Mexický záliv na východ. Nosný stupeň Super Heavy by měl od zážehu pracovat dvě minuty a 49 vteřin, načež se oba stupně oddělí. Horní polovinu, kosmickou loď Starship, pak budou dalších šest minut a 23 sekund pohánět vlastní motory. V té době už by měla proletět nad Karibikem ve výšce 100 kilometrů nad zemských povrchem, tedy zhruba na takzvané Kármánově hranici, která stanovuje, kde končí atmosféra Země a začíná kosmický prostor.

SpaceX doufá, že druhý stupeň Starship obletí téměř celou Zemi a dopadne do Tichého oceánu, severně od Havajských ostrovů, 90 minut po startu. Super Heavy se po oddělení od druhého stupně obrátí zpět k texaskému pobřeží, kde se pokusí vertikálně sestoupit k hladině Mexického zálivu.

Odpočítávání ke startu a v případě hladkého průběhu i start samotný nu možné sledovat v přímém přenosu.