Když na konci loňského léta Rusové na Ukrajině utrpěli drtivé porážky, někteří analytici očekávali, že se jejich invazní vojska během pár měsíců zhroutí. Ale nestalo se to – ruská armáda se naopak z neúspěchů poučila, minimálně částečně. Předpokládané ukrajinské ofenzivě tak bude dost možná schopna čelit lépe, než se dalo loni očekávat. Upozornily na to i přísně tajné americké dokumenty, které nedávno unikly na internet.

„Stereotyp o hloupých Rusech neplatí,“ tvrdí Mick Ryan, americký generálmajor ve výslužbě, který působí ve výzkumném institutu Center for Strategic and International Studies. „Rusové prokázali schopnost poučit se a přizpůsobit se. Neplatí to o všech jejich vojenských operacích. Ale nějaká míra poučení se a vývoje je nepopiratelná.“