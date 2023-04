Mezinárodní politika zažívá to, co už několikrát za poslední roky. Emmanuel Macron něco řekne a vyvolá tím kontroverze. Jeho spolupracovníci následně zařadí zpátečku a vysvětlují, jak to francouzský prezident myslel. Podobný scénář se odehrál loni,...

13. 4. 2023 ▪ 4 min. čtení