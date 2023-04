Válka na Ukrajině zdecimovala jednotky ruských speciálních sil a Moskvě bude trvat roky, než je obnoví, domnívají se američtí představitelé. Píše to list The Washington Post (WP) s odkazem na utajené dokumenty, které se po masivním úniku v posledních týdnech rozšířily na internetu. Nejmenovaní představitelé v uniklých hodnoceních uvádějí, že ruští velitelé se příliš spoléhali na speciální síly a nasadili je spolu s pěchotou do přední linie, píše WP.

Příslušníci sil zvláštního určení, kam spadají nejrůznější elitně vycvičené jednotky armády, rozvědek a dalších bezpečnostních služeb, jsou obvykle využíváni k utajovaným či vysoce rizikovým misím. Když ale loni v únoru Moskva zahájila invazi na Ukrajinu, ruští velitelé, skeptičtí ke schopnostem běžných vojáků a toužící po rychlém úspěchu, nařídili speciálním silám nastoupit do přímého boje.

To vedlo k masivním ztrátám v jejich řadách, což podle pozorovatelů změnilo už od počátku dynamiku války a výrazně omezilo schopnosti Moskvy podpořit konvenční bojové operace speciálními a utajenými zásahy.

Američtí představitelé se domnívají, že ohromující ztráty, které jednotky zvláštního určení utrpěly, sníží jejich dosah nejenom na Ukrajině, ale i v dalších částech světa, kde ruské síly působí. Uvádí v hodnoceních v uniklých materiálech, která pochází z konce loňského a začátku letošního roku.

Příslušníci speciálních sil musí podle amerických dokumentů projít nejméně čtyřletým specializovaným výcvikem a Moskvě může trvat až deset let, než je plně obnoví. Dokumenty neuvádějí, kolik bojovníků těchto jednotek v bojích na Ukrajině zahynulo nebo bylo zraněno, ale jeden z materiálů s odvoláním na odposlechy zpravodajských služeb usuzuje, že jen jedna z nich, 346. samostatná brigáda zvláštního určení, přišla o téměř všechny muže. „Z 900 nasazených je jich aktivních jen 125,“ stojí v dokumentech.

Utajované americké dokumenty související s citlivými informacemi spojenými s ruskou válkou na Ukrajině minulý týden začala zveřejňovat americká média. Materiály se předtím objevily nejprve na komunikační platformě Discord, odkud se rozšířily na jiné sociální sítě. Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) v souvislosti s případem ve čtvrtek zatkl 21letého Jacka Teixeiru z letecké složky národní gardy.

Hodnocení Američanů ohledně stavu jednotek zvláštního určení se podle WP shodují s pozorováním analytiků. Vzhledem k tomu, že se v boji na začátku války neprosadila motorizovaná pěchota, se ruští velitelé snažili kompenzovat nasazením elitních výsadkových jednotek, námořní pěchoty a speciálních sil, uvádí vojenský expert Rob Lee z ústavu Foreign Policy Research Institute. Tato strategie měla vážné následky – ztrátou nejlépe vycvičených bojovníků přišla ruská armáda o cenné schopnosti těchto jednotek včetně získávání zpravodajských a průzkumných informací.

„Ovlivnilo to zbytek války, protože Rusko hned ze začátku přišlo o kapacity, které nelze jednoduše nahradit – jak co se týče vybavení, tak talentu,“ uvedl Lee.