Ve válce na Ukrajině zahynulo nebo utrpělo zranění až 354 000 ruských a ukrajinských vojáků, vyplývá z údajných dokumentů amerických zpravodajských služeb zveřejněných na internetu. Informuje o tom agentura Reuters, která zároveň připouští, že čísla nebyla schopná ověřit. Moskva i Kyjev přinejmenším některé z dokumentů zpochybňují a američtí představitelé tvrdí, že část z materiálů někdo pozměnil.

Pokud jsou však podle Reuters dokumenty skutečně pravé, nabízejí vzácný vhled do toho, jak Spojené státy vidí jeden z nejsmrtonosnějších konfliktů v Evropě od druhé světové války.

Jeden z dokumentů, který je údajně z dílny americké vojenské rozvědky DIA, odhaduje, že Rusko na bojišti přišlo o 35 500 až 43 000 vojáků, zatímco dalších 154 000 až 180 000 jich utrpělo zranění. Počet padlých na straně ukrajinské armády materiál odhaduje na 15 500 až 17 500 a zraněných na 109 000 až 113 500.

Tato čísla jsou podle Reuters řádově desetkrát větší, než jakékoliv údaje zveřejněné Moskvou či Kyjevem.

Za únikem utajovaných dokumentů stojí milovník zbraní ve věku přes 20 let, který pracoval na vojenské základně. S odvoláním na informace listu The Washington Post (WP) to ve čtvrtek napsala agentura Reuters. Pentagon únik materiálů označil za závažné riziko pro bezpečnost USA a vyšetřuje ho.

WP svá zjištění staví na rozhovorech se dvěma členy chatovací skupiny na komunikační platformě Discord, s nimiž muž stovky stránek materiálů sdílel. Ve skupině podle deníku bylo přes 20 mužů a mladých chlapců, které spojuje „společná láska ke zbraním, vojenskému vybavení a bohu“.

Jak se muž, který je z úniku podezřelý, jmenuje, list neuvedl, ve skupině ale vystupoval pod přezdívkou OG, což je zkratka pro sousloví Original Gangster slangově označující výjimečnou a respektovanou osobu. To, že k němu ostatní členové chatovací skupiny vzhlíželi, WP řekl jeden ze zdrojů. „Je fit. Je silný. Je ozbrojený. Je vycvičený. Prostě všechno, co můžete očekávat od nějakého šíleného filmu,“ uvedl

Média únik považují za nejzávažnější podobný případ v USA za léta. Dokumenty obsahují citlivé informace o válce na Ukrajině, ale třeba také o vztahu k Číně.