Americké ministerstvo obrany vyšetřuje rozsáhlý únik dokumentů odhalujících přípravy na ukrajinskou ofenzívu nebo skutečný stav ruské armády bojující na Ukrajině. Než jsem se pustil do psaní tohoto textu, nechal jsem si vysvětlit svojí čtrnáctiletou dcerou, jak funguje sociální síť Discord, na níž strávila s kamarádkami velkou část karantény. Jedno z diskusních fór umístěných na Discordu a věnujících se hře Minecraft se podle všeho stalo místem, odkud se od začátku března šířily dokumenty, které vypadají jako tajné americké zprávy o stavu ruské války na Ukrajině. Další unikly na jiných sociálních sítích jako je Telegram nebo 4chan. Tady je pár odpovědí na otázky, které nás všechny kolem tohoto úniku asi napadnou.

Jde opravdu o únik tajných informací?

Pentagon nic nepotvrdil ani nevyvrátil, ale zahájil vyšetřování. Zároveň různí analytici z otevřených zdrojů dokládají, co je a co není pravda o faktech v dokumentech obsažených. Ještě větší zmatek do toho vnesl ten, kdo v části dokumentů, šířených po sítích Telegram a Twitter, snížil ruské ztráty a zvýšil ukrajinské. Podle analýzy serveru Politico je určitý chaos i v datech zpráv, některé jsou datovány později, než se objevily na Discordu. Panuje ale většinová shoda, že nejspíš jde opravdu o tajné americké zprávy určené jen pro americké činitele – ani ne pro spojence. Část diskutujících na sociálních sítích mluví o možné ruské provokaci, což také tvrdí ukrajinští představitelé. Agentura Reuters v sobotu večer s odvoláním na tři nejmenované představitele americké vlády napsala, že za únikem je Rusko.