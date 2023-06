Nálada v sále bruselského paláce Justus Lipsius byla velmi špatná, lídři jednotlivých zemí Evropské unie nebyli schopni se domluvit. Hrozila roztržka. Unii tehdy, v prosinci roku 2003, předsedala Itálie a úkolem jejího premiéra Silvia Berlusconiho bylo nalézt kompromis, smířit znesvářené pohledy. Berlusconi na to ovšem šel po svém. Vzal si slovo a pronesl: „Pojďme se radši bavit o fotbale a o ženách. Gerharde, co kdybys začal?“ Na mysli měl německého kancléře Gerharda Schrödera. Tehdy počtvrté ženatého.

Co může znít jako nevinný vtip, který mohl odlehčit atmosféru, ve skutečnosti přesně vystihuje Berlusconiho, který zemřel v Miláně ve věku 86 let. Byl to neseriózní politik, který neměl na to zvládnout roli, do které se dostal.

Itálie v posledních 30 letech neměla mocnějšího politika. Žádná jiná osoba v této době nezanechala na Itálii tak velký otisk – bohužel. Berlusconi byl jednou z klíčových příčin úpadku, kterým jeho země za poslední desetiletí prošla. Vzhledem k významu italské ekonomiky to zanechalo silnou negativní stopu na celé Evropě.