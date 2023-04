Sir Roger Penrose byl učitelem Stephena Hawkinga, profesorem matematiky na Oxfordu a za svůj matematický důkaz existence černých děr získal v roce 2020 Nobelovu cenu za fyziku. Ale ani on, považovaný za jednoho z největších žijících vědců, nevyřešil problém známý jako einstein. Ten nemá nic společného se slavným fyzikem, jde o německý výraz „ein stein“, tedy jeden kámen. Matematici se snažili najít tvar dlaždice, kterým by šel vyplnit nekonečný prostor, aniž by se začal vzor při posunutí opakovat.

Nyní tento tvar našel Angličan David Smith, 64letý technik tiskáren v důchodu, a to aniž by měl nějaké matematické vzdělání, kromě toho, že ho bavila matematika na střední škole. Stačilo, že jeho koníčkem jsou tvary.