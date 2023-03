Tajemník ukrajinské bezpečnostní rady Oleksij Danilov dnes v příspěvku na sociálních sítích naznačil, že ukrajinské drony by mohly doletět až do Moskvy. Ukrajina má k dispozici útočné bezpilotní letouny s doletem přes 3000 kilometrů, napsal Danilov. Připomněl také případ, kdy se v roce 1987, v dobách Sovětského svazu, podařilo německému amatérskému letci Mathiasu Rustovi přeletět ve sportovním letadle velkou část přísně střeženého sovětského vzdušného prostoru a přistát na Rudém náměstí.

„Ukrajinský roj Mathiase Rusta - to jsou desítky modelů, tisíce dronů. Útočné bezpilotní letouny ve výzbroji ukrajinských ozbrojených sil s doletem přes 3000 kilometrů,“ napsal na twitteru Danilov.

Připojil také historickou fotografii zachycující Rustovo letadlo před chrámem Vasila Blaženého na moskevském Rudém náměstí. Snímek okomentoval slovy „rok 1987, Rudé náměstí, letadlo, Rust“.

Na konci minulého měsíce ohlásily incident s dronem úřady Moskevské oblasti. Podle gubernátora Andreje Vorobjova dopadl bezpilotní prostředek nedaleko města Kolomna na objekt civilní infrastruktury, přičemž nevznikly škody ani nikdo nebyl zraněn. Stanice BBC k tomu tehdy podotkla, že během ruské invaze na Ukrajinu se stalo poprvé, aby cizí bezpilotní letoun doletěl až do Moskevské oblasti.

Koncem loňského roku vzbudily pozornost médií dronové útoky, které se odehrály v hloubi Ruska, u města Engels nebo jeho okolí, tedy ve vzdálenosti okolo 500 kilometrů od ukrajinských hranic. Podle zdrojů deníku The New York Times byly do útoků zapojeny drony, které vylétly skutečně z ukrajinského území. Pravděpodobně šlo o upravené drony Tupolev Tu-141 sovětské výroby, známé také pod názvem Striž, uvedlo shodně několik médií včetně agentury AFP nebo ruských zdrojů.