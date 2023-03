Švédské ministerstvo zahraničí si ve středu předvolalo ruského velvyslance ve Stockholmu kvůli prohlášení na stránkách ambasády, podle nichž se Švédsko a Finsko v případě vstupu do NATO stanou „legitimním cílem“. Informovala o tom agentura Reuters.

Pokud se Švédsko a Finsko stanou členy Severoatlantické aliance, „celková délka hranice mezi Ruskem a NATO se téměř zdvojnásobí“, uvedl ruský velvyslanec Viktor Tatarincev. „Pokud se někomu zdá, že to nějak zlepší bezpečnostní situaci v Evropě, pak nepochybujte o tom, že noví členové tohoto nepřátelského bloku se stanou legitimními cíli ruských odvetných opatření, včetně těch, která jsou vojenské povahy,“ prohlásil Tatarincev.

Švédsko a Finsko o vstup do NATO požádaly loni v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. Jejich přijetí musí odsouhlasit všech 30 členských zemí aliance. Tento týden přistoupení Finska ratifikoval maďarský parlament, takže Helsinkám zbývá již jen ratifikace ze strany Turecka. Švédsku stále chybí maďarská a turecká ratifikace.

Ruský velvyslanec ve Stockholmu, který se narodil v Chersonu na dnešní Ukrajině, varoval, že Švédsko svým usilováním o členství v NATO dělá „krok do propasti“. Podle Tatarinceva se velení Severoatlantické aliance „rozhodlo vstoupit do konfliktu“, což pro Švédsko představuje velké riziko. „Švédsko bude nepochybně (do tohoto konfliktu) vtaženo a posláno na smrt kvůli zájmům druhých,“ uvedl Tatarincev.