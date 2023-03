Prezident Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomas Bach na úvod úterního zasedání výkonné rady MOV hájil plány na návrat ruských a běloruských sportovců v neutrálních barvách do mezinárodních soutěží. Informovala o tom agentura Reuters. Bach se opíral o pozitivní zkušenosti z některých sportů, kde zástupci z těchto zemí smějí startovat. Podle něj se ukazuje, že to funguje, i když pokračuje válka na Ukrajině vyvolaná loni v únoru ruským útokem.

MOV tehdy vyzval mezinárodní sportovní federace, aby sportovce z Ruska a jeho spojence Běloruska úplně vyloučily. Většina z nich to udělala. Začátkem tohoto roku se ale postoj MOV změnil a jeho funkcionáři začali hledat cesty, jak sportovce z těchto zemí dostat s neutrálním statusem na olympijské hry 2024 v Paříži. Bach už dříve argumentoval ochranou lidských práv těchto sportovců.

Nyní použil pro podporu své myšlenky příklady z cyklistiky, tenisu nebo klubových soutěží v kolektivních sportech, kde se Rusové a Bělorusové na mezinárodní scéně pohybují. „Účast sportovců s ruským a běloruským pasem v mezinárodních soutěžích funguje. Vidíme to skoro každý den v řadě sportů, nejvíce v tenise, ale také v cyklistice a některých turnajích ve stolním tenise. Vidíme to v ledním hokeji, házené, fotbale, dalších ligách ve Spojených státech, ale také v Evropě. Vidíme to i na jiných kontinentech. Při žádné z těchto soutěží se neodehrály žádné incidenty ohrožující bezpečnost,“ řekl. Připomněl, že úřady dotčených zemí až na malé výjimky vydávají ruským a běloruským sportovcům víza i pracovní povolení.

Úplně bezkonfliktní ale zapojení ruských a běloruských sportovců do mezinárodních soutěží není. Řada zemí včetně Česka bojkotovala mistrovství světa v boxu, kde vzhledem k ruskému vedení mezinárodní federace mohli Rusové a Bělorusové startovat i s vlajkou a dalšími národními symboly. Více než 300 současných i bývalých šermířů vyzvalo v otevřeném dopise světovou federaci FIE a MOV, aby trvaly na vyloučení ruských a běloruských sportovců z mezinárodních soutěží. Signatáři tak reagovali na nedávné rozhodnutí FIE o jejich návratu.

Napjatá bývá čas od času situace na tenisových turnajích, kde se potkávají hráči a hráčky z Ukrajiny se zástupci Ruska a Běloruska. Minulý týden v Indian Wells kvůli psychickým problémům Ukrajinka Lesja Curenková odstoupila před zápasem 3. kola s druhou nasazenou Běloruskou Arynou Sabalenkovou. Ruska Anastasija Potapovová dostala varování od WTA za to, že měla před jedním zápasem na sobě dres Spartaku Moskva.

Proti návratu Rusů a Bělorusů na mezinárodní scénu se vyslovila řada zemí včetně Česka. Na zachování současných sankcí trvá také Světová a Evropská atletika. Bach je přesvědčen, že by politika neměla do sportu zasahovat a že by sportovci neměli být trestáni na základě svého pasu. „Nedokážeme přijít s rozhodnutím, které potěší všechny. S tím budeme muset žít,“ uvedl. Tisková konference po skončení úterního jednání je naplánovaná na 16:00.