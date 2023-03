Lídři členských států Evropské unie mají za sebou jednu z nejklidnějších vrcholných schůzek za poslední roky. Jak debata o evropské pomoci Ukrajině, tak i odpovědi na masivní dotování amerických firem na „čisté“ technologie proběhly nad očekávání smírně. Konec prvního dne summitu ohlásil mluvčí stálého předsedy ve 21:19, což se podle pamětníků dvacet let nestalo.

Hladké debaty zapříčinilo hlavně to, že lídři EU dostali ke schválení už předjednané dohody a do detailů, které by mohly vést ke sporům, nešli.

Evropští politici konkrétně posvětili uvolnění dvou miliard eur na nákup munice pro Ukrajinu. Zemi čelící brutální ruské agresi by to mělo zajistit milion kusů dělostřeleckých nábojů v následujících měsících.