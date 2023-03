Mezinárodní hokejová federace (IIHF) ve středu prodloužila zákaz startů reprezentačních týmů i klubových zástupců Ruska a Běloruska na svých akcích i pro nadcházející sezonu 2023/24. Obě země tak budou příští rok v květnu chybět i na mistrovství světa, které se bude konat v Praze a v Ostravě. IIHF o rozhodnutí informovala na svém oficiálním webu.

Mezinárodní federace vyloučila Rusko a Bělorusko ze svých soutěží loni v únoru po začátku válečného konfliktu na Ukrajině. Hlavním důvodem byla obava o bezpečnost všech účastníků. Rusko také přišlo o pořadatelství juniorského šampionátu, který se měl konat na přelomu roku v Novosibirsku a Omsku. Obě země tak vynechají minimálně tři seniorské šampionáty.

Bezpečnostní rizika jsou i hlavním důvodem aktuálního rozhodnutí Rady IIHF. „Na základě podrobného hodnocení rizik od renomované společnosti, která se specializuje na hodnocení rizik v důsledku různých globálních výzev, rozhodla rada, že ještě není bezpečné znovu začlenit ruské a běloruské týmy zpět do soutěží IIHF. A nebude to bezpečné ani pro nadcházející sezonu 2023/24,“ uvedli zástupci federace na webu.

Prezident IIHF Luc Tardif ve videopříspěvku sdělil, že federace postupovala stejně jako v případě přesunutí seniorského MS v roce 2021 z Minsku do Rigy. „Dostali jsme doporučení, že je příliš brzy znovu integrovat obě země. Bylo by to riskantní především v otázce bezpečnosti hráčů, členů realizačních týmů, organizátorů i fanoušků,“ řekl Tardif a hned několikrát zopakoval slovo bezpečnost.

Otázku opětovného zapojení hokejistů z obou zemí do svých soutěží bude IIHF opět posuzovat za rok, kdy bude řešit i zapojení Ruska a zejména Běloruska do kvalifikace o olympijské hry 2026. Již loni v září federace rozhodla, že Rusko a Bělorusko se v případě MS vrátí rovnou mezi elitu.