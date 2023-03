Jsou to necelých 30 metrů vysoké hory z hlušiny, která se sem navážela od 50. let minulého století z blízkého dolu na pyrit. Rostou na nich břízky a další divoký porost a část jejích strání je rozrytá od motorkářů. Nevábné hromady hlíny může vidět každý, kdo se podívá z okénka vlaku jedoucího z Prahy do Pardubic nebo Ostravy. Jen málokdo však ví, že se u Chvaletic skrývá doslova poklad, který budou v příštích letech evropští výrobci vyvažovat téměř doslova zlatem.

Nedaleko zdejší elektrárny leží ložisko manganu, jehož těžbu a zpracování ve zkušebním provozu v dubnu začne společnost Mangan Chvaletice patřící kanadské firmě Euro Manganese.

Právě mangan patří mezi suroviny, které jsou a hlavně budou kritické pro vybudování zelené evropské ekonomiky. Proto bude potřeba násobků množství, kterého se jich používá dnes. Evropská unie má ovšem problém v tom, že jich těží a zpracovává jen zlomek. Většina těchto potřebných kovů pochází ze zemí, jako je Čína, Chile nebo Jižní Afrika. Evropská komise proto ve čtvrtek představila akt o kritických vzácných surovinách, jenž by měl povzbudit investory i výzkumníky, aby hledali nové možnosti, jak tuto závislost Evropy snížit.