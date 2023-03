Každý ruský občan, každý ruský sportovec, který nastoupí do jakékoliv soutěže, dělá reklamu na ruskou válku,“ říká ve Spotlightu bývalý hokejový reprezentant Dominik Hašek, který kritizuje účast Rusů a Bělorusů na nadcházející olympiádě v Paříži. Podle něj se musí čeští sportovci i funkcionáři maximálně zasloužit o to, aby tomu zamezili.

Hašek rozhodně nevidí cestu ani v tom, že by se Rusové a Bělorusové sice zúčastnili olympiády, ale nestartovali by v oficiálních dresech, se svou hymnou, ani pod národními vlajkami. „To je snad naprostý vtip. Víme, že je to Rus nebo Ruska. Že neponesou národní barvy, je naprosto nepodstatné,“ čílí se reprezentant z Nagana.

Slavný hokejový brankář v rozhovoru se Světlanou Witowskou mluví také o tom, že si za určitých podmínek účast některých sportovců z Ruska a Běloruska na olympiádě představit dokáže. „Ale pouze těch, kteří jednoznačně odsoudí Putinovu válku a všechny jeho zločiny,“ pokračuje s tím, že takovým lidem by mohl být poskytnut za velmi striktních podmínek azyl.

A jak vnímá to, že ruští hokejisté dále startují v americké hokejové soutěži NHL? „Jsem z toho velmi smutný. NHL by za to měla tvrdě zaplatit, a to v řádech milionů dolarů. Tímhle je zodpovědná za ztracené životy na straně Ukrajiny, ale i Ruska, které verbuje vojáky,“ dodává Hašek.

