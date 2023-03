Letošní 95. ročník cen americké Akademie filmového umění a věd ovládla bláznivá sci-fi komedie Všechno, všude, najednou, která byla vyhlášena nejlepším filmem uplynulého roku a posbírala také dalších šest zlatých sošek. Čtyři Oscary včetně toho za nejlepší zahraniční film si připsali tvůrci válečného dramatu Na západní frontě klid, které se natáčelo hlavně v Česku. Žádný ze čtyř Čechů nominovaných za práci na tomto filmu ale ve své kategorii nezvítězil.

Snímek Všechno, všude, najednou v uplynulých týdnech dominoval sezoně amerických filmových cen a své vítězné tažení nyní korunoval tím vůbec nejprestižnějším oceněním. Kromě Oscara za nejlepší film má tato multižánrová podívaná také sošku za střih a původní scénář, filmová akademie ocenila i režii autorské dvojice Daniel Kwan a Daniel Scheinert.

Originální snímek navíc ovládl všechny herecké kategorie kromě té za nejlepší mužský výkon v hlavní roli, kde neměl svého zástupce. Podle deníku Los Angeles Times se stal teprve třetím filmem, který posbíral tři herecká ocenění. Dosud měli tento úspěch na kontě jen tvůrci dramat Tramvaj do stanice touha z roku 1951 a Televizní společnost z roku 1976.

Hlavní hrdinku Všechno, všude, najednou hrála Michelle Yeohová, která se stala první asijskou vítězkou hlavní ženské herecké kategorie v dějinách Oscarů. „Pro všechny malé chlapce a děvčata, kteří vypadají jako já a dívají se, tohle je znamení naděje a příležitostí,“ uvedla při přebírání zlaté sošky. „A dámy, nenechte si nikdy od nikoho namluvit, že jste za zenitem,“ dodala 60letá rodačka z Malajsie.

Všechno, všude, najedou je označováno za poněkud netradičního vítěze hlavní oscarové kategorie, kde většinou bodují dramata. Agentura AP například dává letošní výsledek do kontrastu s tím před padesáti lety, kdy si nejprestižnější ocenění odnesl film Kmotr. „Všechno, všude, najednou triumfoval s výrazně odlišným vyprávěním o zkušenosti přistěhovalců. V jeho excentrickém příběhu rodiny čínských imigrantů... se mísí sci-fi a alternativní reality s námětem obyčejné ženy a majitelky prádelny,“ píše.

Nejlepším hercem v hlavní roli vyhlásila americká akademie Brendana Frasera, který v 54 letech rovněž proměnil svou první oscarovou nominaci. Ikonickou sošku si odnáší za ztvárnění samotářského, obézního učitele angličtiny v dramatu Velryba. Deník The New York Times (NYT) poznamenal, že tím vůbec největším vítězem 95. ročníku Oscarů je možná filmové studio A24, pod jehož hlavičkou vznikaly Velryba i Všechno, všude, najednou.

Poměrně dobře si vedla také nová adaptace románu Ericha Marii Remarqua Na západní frontě klid, která se podle NYT se čtyřmi oceněními stala nejúspěšnějším snímkem videotéky Netflix na Oscarech. Kromě kategorie zahraničních filmů uspěla také v těch za nejlepší hudbu, kameru a filmovou scénografii.

Bez ocenění nicméně zůstali čtyři čeští filmaři, kteří byli za svou práci na válečném dramatu společně s kolegy nominováni na Oscary za zvuk (Viktor Prášil), masky (Linda Eisenhamerová) a vizuální efekty (Viktor Müller a Kamil Jafar). V těchto kategoriích uspěli tvůrci filmů Top Gun: Maverick, Velryba a Avatar: The Way of Water. I po letošním vyhlášení vítězů tak pokračuje čekání na nového českého držitele Oscara, které trvá od 2008 a úspěchu Markéty Irglové s písní Falling Slowly.

Zcela bez ocenění skončilo několik filmů nominovaných v hlavní kategorii včetně černé komedie Víly z Inisherinu, která šla do slavnostního ceremoniálu s devíti nominacemi. Ani psychologické drama Tár si neodneslo jediného Oscara, byť mělo nominací šest.

Cenu pro nejlepší scénář podle předlohy si odnáší Women Talking (Ať ženy promluví) o dilematu skupiny žen žijících v náboženské komunitě, nejlepším animovaným filmem vyhlásila akademie Pinocchia Guillerma del Tora a v kategorii celovečerních dokumentů bodoval Navalny o ruském opozičním předákovi Alexeji Navalném. Nejlepší filmovou písní je Naatu Naatu z indického akčního filmu RRR.

Tato i další nominované písně zazněly v průběhu tři a půl hodiny trvajícího ceremoniálu, během kterého se na pódiu Dolby Theatre v Los Angeles vystřídaly i popové hvězdy Rihanna a Lady Gaga či herecké legendy včetně Salmy Hayekové a Harrisona Forda, který oznámil vítěze hlavní kategorie. Vyvrcholení sezony filmových cen se tentokrát obešlo bez viditelných zádrhelů poté, co loňský slavnostní večer vykolejil fyzický útok herce Willa Smithe na moderátora za vtip o jeho manželce. Zda se filmové akademii podařilo zvrátit klesající trend sledovanosti Oscarů, nebylo ihned jasné.