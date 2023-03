Pozastavení působení bývalého kapitána anglické fotbalové reprezentace Garyho Linekera ve vysílání BBC v Británii vyvolalo bouřlivé ohlasy. Ze solidarity s Linekerem mnozí moderátoři a odborníci odmítli vystoupit. Veřejnoprávní stanice kvůli tomu musela na poslední chvíli rušit sportovní pořady a vysílala místo nich pořady o kutilství nebo starožitnostech, píše agentura Reuters. Lineker před několika dny na twitteru kritizoval novou azylovou politiku britské vlády a přirovnal výrazy zákonodárců o migrantech k těm, které se používaly v nacistickém Německu.

Na podporu Linekerova návratu na obrazovky vznikla petice, pod kterou už se podepsalo přes 186.000 lidí.

Generální ředitel BBC Tim Davie dnes vydal prohlášení, že kvůli kauze nerezignuje. K případu se vyjádřil i britský premiér Rishi Sunak, podle něhož je to záležitost stanice a nikoli vlády.

Lineker tvrdě kritizoval nový zákon, jehož cílem je zabránit migrantům přeplouvajícím Lamanšský průliv, aby ve Spojeném království požádali o azyl. Bývalý fotbalista v příspěvku odsoudil „krutou politiku zaměřenou na ty nejzranitelnější, a to jazykem, který se neliší od toho, který používalo Německo ve 30. letech 20. století“. Po pobouření, které vyvolal jeho tweet, Lineker zopakoval, že si za svými slovy stojí.

BBC považuje skutečnost, že Lineker zveřejnil takový názor na sociálních sítích, za porušení svých směrnic. Stanice s ním proto jednala o jeho účasti v pořadu Match of the Day (Zápas dne), který se vysílá v sobotu večer a ukazuje sestřihy zápasů anglické Premier League z daného dne. Dospěla k závěru, že Lineker nebude pořad uvádět, „dokud nebudeme mít dohodnuté a jasné stanovisko k jeho používání sociálních sítí“.

Všichni Linekerovi kolegové podle agentury Reuters ze solidarity odmítli na sobotním vysílání pořadu Match of the Day pracovat. Pořad existuje od roku 1964 a Lineker ho uváděl 20 let, píše AFP.

Lineker, který na stanici moderuje pravidelný sobotní pořad o fotbale, je nejlépe placeným zaměstnancem BBC. Ročně bere 1,35 milionu liber, tedy skoro 36 milionů korun.