Rocková skupina Led Zeppelin nebyla známá zrovna tichou hudbou. Její hity jako Stairway to Heaven nebo Black Dog patří k tomu nejhlasitějšímu, co kapely sedmdesátých let minulého století produkovaly. Většinu písní Led Zeppelin složil kytarista Jimmy Page. Jenže jestli Page v poslední době něco nesnáší, je to právě hluk. Už roky to zblízka poznává další hudební superhvězda, zpěvák Robbie Williams.

Page a Williams jsou sousedy v luxusní čtvrti v západním Londýně. Jejich dlouholeté spory jsou proslulé natolik, že se staly předmětem satiry. „Jimmy Page vypálil dům Robbieho Williamse a tím spor ukončil,“ zní titulek satirického časopisu Madhouse. Přináší smyšlený příběh o tom, kterak Page, oblečený jako Rambo, rozrazil dveře Williamsova domu vyzbrojený plamenometem, kterým dokonal dílo zkázy.

Ve sporu jde o to, že se Williams už 10 let snaží pod svým domem vybudovat sklep, v němž by byl bazén či posilovna. Page se tomu ale všemi dostupnými prostředky brání – tvrdí, že stavba by byla příliš hlučná nebo že by byl v okolí cítit chlor z bazénu.

V Británii platí velmi přísné podmínky pro stavbu nebo renovaci domů. Při schvalování takových žádostí mají sousedé velké slovo. Page tak v roce 2018 uspěl například s požadavkem, aby Williamsův sklep dělníci hloubili pouze za pomoci manuálních nástrojů, jako jsou rýče nebo lopaty, nikoliv strojů. Williams taky musel kolem domu nainstalovat senzory měřící hluk ze stavby.

Jak píše americký deník Wall Street Journal, letos v lednu Williamsovi právníci tyto podmínky napadli u soudu. Ten ale ještě nerozhodl. Rekonstrukce domu je zatím pozastavená.

Williams se v devadesátých letech proslavil jako člen chlapecké skupiny Take That, poté nastartoval velmi úspěšnou individuální kariéru, ve které stále pokračuje. Devětasedmdesátiletý Page se na poslední nahrávce objevil před 15 lety – šlo o hostování na živém albu kapely Foo Fighters.

Page se v posledních letech věnuje hlavně restaurování fresek a vitráží ve svém londýnském domě. A tvrdí, že k tomu potřebuje klid. „Když přijeli stavební dělníci, spal na zahradě a čekal. Upřímně řečeno, vypadá to, že trpí duševní poruchou,“ komentoval Pageovo chování Williams. Posléze se za to omluvil.